Service bancaire universel: ce que proposent les banques pour les clients «peu numérisés»

C’était en juillet dernier. Le secteur bancaire, représenté par Febelfin, et le gouvernement fédéral s’accordent sur l’adoption d’un « service bancaire universel » (SBU). Son objectif : garantir l’accès à une série de services bancaires « manuels » et « papier » à ceux qui peinent (ou n’ont pas envie) de suivre la digitalisation galopante de tout ce qui touche à leurs finances. Ce projet prend alors la forme d’une charte, non obligatoire, qui en définit les principes et les modalités. Celle-ci vient d’entrer en application. L’occasion pour Test-Achats de faire le tour des comptes bancaires proposés dans ce cadre.