Fin de partie pour le projet de première maison de détention wallonne à Hodimont

À la fin de l’année passée, l’exécution des « courtes peines » a été reportée encore une fois, pour plusieurs mois, en raison du coronavirus. La pandémie est, sur ce coup, tombée comme une excuse salvatrice : dans les prisons surpeuplées, personne ne savait comment absorber encore quelques centaines (on les évalue entre 4 et 700) de détenus supplémentaires, et ce même si le ministre Van Quickenborne (Open Vld) a évoqué un régime transitoire. Pour ces courtes peines, avec un passage obligé vers la case « prison » à partir d’une peine de 18 mois d’emprisonnement, le ministre de la Justice a prévu ce qu’il a appelé des « maisons de détention », des bâtiments pouvant accueillir entre 20 et 60 détenus et situés en tissu urbain, pour éviter la désocialisation des intéressés. Y seront incarcérées des personnes n’ayant pas été condamnées pour des faits de mœurs, et qui pourront quitter le site en journée afin d’accomplir leurs démarches de réinsertion.