Thomas Pieters: «J’ai le potentiel pour dépasser ma 23e place mondiale de 2017»

Pas de répit pour les millionnaires des greens ! À peine en avait-il terminé avec les multiples obligations inhérentes à son statut de vainqueur d’un « Rolex Series » (doté de 7 millions d’euros), dimanche à Abou Dhabi, que Thomas Pieters – qui fête ses 30 ans ce jeudi – prenait la direction de Dubaï, à une centaine de kilomètres de là. Et dès lundi matin, il tapait la petite balle blanche sur le practice de l’Emirates Golf Club où débute ce jeudi le Dubaï Desert Classic, troisième épreuve de la « Race to Dubaï 2022 » (le Tour européen, en fait) au départ duquel il retrouvera ses amis Thomas Detry et Nicolas Colsaerts. Un tournoi tout aussi richement doté, puisqu’il s’agit également d’un « Rolex Series »… « Je suis un peu fatigué, mais ça va… », ne s’est pas caché l’Anversois à l’occasion d’une visioconférence organisée avec quelques médias belges, mercredi midi.