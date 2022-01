D1A: à 10 contre 11, Anderlecht déçoit et s’incline face au Cercle de Bruges (0-2)

Conscients qu’ils pouvaient réaliser une opération en or suite aux résultats de mardi soir (La Gantoise, l’Antwerp, le SC Charleroi et Courtrai ne sont pas parvenus à glaner les trois points de la victoire, mais bien un seul), les Mauves pouvaient se hisser provisoirement à la 2e place du classement général de la D1A en cas de succès face au Cercle de Bruges.

Une situation qui motivait les visités, dominateurs de manière toutefois assez stérile jusqu’à la 25e minute de jeu et l’exclusion de Wesley Hoedt. Sur cette phase de jeu, l’arbitre avait sorti une carte jaune avant d’être appelé par le VAR afin de revoir cette situation à l’écran puis de changer d’avis et d’exclure le Néerlandais. C’était sans contestation possible le tournant de ce match.