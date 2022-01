Le tailleur Pierre Degand: «Stromae est un homme qui se respecte»

Pour le visuel de son album et son passage sur TF1, le chanteur a fait appel au roi du costume de luxe : le tailleur belge Pierre Degand. Celui-ci raconte sa rencontre avec cet étonnant client.

Il n’a échappé à personne, le dimanche 9 janvier sur TF1, le blazer bleu nuit de Stromae. La chemise blanche impeccable. La belle montre, la cravate en tricot. C’est qu’il y avait un homme là-derrière, un homme qui a commencé à travailler à l’âge de 14 ans, a lancé sa première affaire au Zoute à 20 ans, et sa boutique historique dans un hôtel de maître sur l’avenue Louise en 1982. Pierre Degand, 68 ans, a été choisi par Paul Van Haver et Coralie Barbier pour confectionner le surprenant costume de la cover de l’album Multitude et pour habiller le chanteur lors de son passage, très remarqué, en télévision.

Comment s’est passée la rencontre avec ce client inhabituel ?