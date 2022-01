Seraing - Beerschot: les Métallos peinent à se montrer dangereux (0-0, direct)

En grosse difficulté en fond de classement, Seraing va tenter de mettre fin à une série de sept défaites de rang face au Beerschot. 17es et barragistes avec 19 points, les Métallos n’ont pas le droit à l’erreur face aux Anversois, derniers avec 12 points et un match de moins. Un succès face à la lanterne rouge ce mercredi permettrait en revanche aux Sérésiens de se rapprocher de Zulte et d’Ostende au classement.

La composition de Seraing : Dietsch, Nadrani, Wague, Dabila, Opare, Poaty, Cachbach, Kilota, Bernier, Maziz, Mikautadze.