L’expo «Toutankhamon, son tombeau et ses trésors» débarque à Bruxelles.

Annoncée pour l’été 2022, l’exposition internationale « Toutankhamon, son tombeau et ses trésors » arrivera plus tôt que prévu dans la capitale. Dès le 5 avril, elle s’installera en effet à Tour et Taxis.

Plus d’un millier d’objets, de trésors, de graphiques, d’images et de films tous azimuts offrent une perspective globale et passionnante de ce fait archéologique majeur et de ce tombeau d’exception, découvert il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, à Louxor par l’archéologue britannique Howard Carter.