Bruxelles: le décumul intégral et la revalorisation des élus locaux sur les rails

Je gagne environ 2.100 euros nets », explique mercredi un président de CPAS bruxellois. L’élu exerce son mandat dans une commune de moins de 50.000 habitants. La précision a son importance. Le traitement des élus locaux dépend du nombre d’habitants. Dans des entités comme Auderghem, Evere ou Saint-Josse, un échevin ou un bourgmestre gagne moins bien sa vie qu’à Anderlecht ou Schaerbeek. La Région bruxelloise compte justement revaloriser le statut de ses mandataires locaux, et plus encore de ceux des plus petites communes. La réforme de la gouvernance locale, qui vient d’être déposée au Parlement bruxellois, prévoit le rehaussement de leur traitement. Porté par le ministre Bernard Clerfayt (Défi), l’avant-projet d’ordonnance devrait être discuté au mois de mars. Le texte, qui entrera en vigueur en 2024, contient trois autres axes de réformes : le décumul intégral, la baisse du nombre d’échevins et la revalorisation des jetons de présence des conseillers communaux.