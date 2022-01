Un nouveau renfort en approche pour le Sporting Charleroi: Daan Heymans va rejoindre les Zèbres

Les profils recherchés par le Sporting de Charleroi en cette fin de mercato sont connus et reconnus. Et parmi ceux-ci, on retrouve notamment un milieu de terrain, afin de donner davantage de solutions à Edward Still dans l’entrejeu, où les trois têtes d’affiche que sont Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra et Adem Zorgane sont régulièrement toutes les trois sur le pré en même temps. Et pour renforcer ce secteur orphelin de Guillaume Gillet – qui n’entrait pas dans les plans du T1 –, les Carolos ont jeté leur dévolu sur Daan Heymans, qui évoluait à Venise depuis cette saison et où il avait signé pour trois ans l’été dernier en provenance de Waasland-Beveren.