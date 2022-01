Luka Elsner tempère après la victoire du Standard à Eupen: «Cela ne nous donne pas encore de réelle perspective au classement…»

Forcément, cette première victoire de l’année civile fait du bien au moral du groupe liégeois et de son entraîneur. « C’était une victoire difficile, dans un contexte difficile », analyse le tacticien franco-slovène. « Face à une équipe qui a montré beaucoup d’énergie, nous avons affiché la même mentalité que face à Anderlecht et Bruges, ce qui nous a permis de glaner cette victoire au forceps. Nous avons énormément souffert, mais au final nous repartons avec une victoire très importante. »

Toutefois, durant l’entièreté de cette rencontre, ou presque, l’ex-T1 de Courtrai s’est montré assez agité, arpentant la ligne de touche tout en invectivant ses joueurs. En cause, les nombreux déchets techniques de ces derniers… « C’est l’élément sur lequel nous devons vraiment travailler. Depuis quelques semaines, notre ligne défensive et notre gardien font le boulot, mais on a quelques difficultés dans la conservation du ballon. Il faut que l’on travaille plus nos attaques placées, et que l’on apprenne à se créer bien plus d’occasions en repartant de l’arrière. »