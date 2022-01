Gilles Dewaele et Alexandro Calut heureux de la clean sheet du Standard: «Important de conserver le zéro derrière!»

Une remarque qui vaut également pour l’ancien Courtraisien. Solide dans les duels et intraitable sur son flanc, il n’a pas proposé énormément au niveau offensif. « En fait, c’était pas mal, mais sans plus. Maintenant, je n’ai pas eu beaucoup de situations susceptibles d’aider l’équipe en zone de conclusion. L’essentiel n’est toutefois pas encore là. Dans le foot, quand tu tiens le zéro derrière, tu mets déjà une solide option sur les trois points. Nous venons de gagner, de quoi déclencher un déclic par rapport au premier tour. Nous avons encore des choses à améliorer, notamment dans le jeu en possession, mais il faut y aller étape par étape. Le groupe grandit, travaille et court sur tous les ballons. C’est ce dont nous avons besoin, sans penser que les prochains matches seront faciles. On va voir ce que la suite nous réserve mais le sentiment est bon… »

Le son de cloche est identique sur l’autre flanc, avec un Alexandro Calut une nouvelle fois intéressant. En dépit de la carte jaune prise très tôt dans les débats. « Elle ne m’a pas fait peur, j’ai juste essayé de ne pas trop chercher à aller dans les duels, pour ne pas prendre la deuxième. Je sais que j’ai des choses à améliorer donc je bosse et j’écoute les conseils. Plus les matches vont s’enchaîner et plus mon volume de jeu va grandir. J’ai confiance en moi, et je m’efforce de m’imposer dans l’équipe. »

« On va finir par retrouver le Standard d’avant »

Sans faire de bruit, ni de remous. Car tout le monde doit tirer sur la même corde, pour rendre des couleurs au Standard. « On va finir par retrouver le club d’avant, mais cela demande du temps. Le but est d’évoluer au quotidien, en avançant calmement. La victoire fait du bien, nous gardons le zéro derrière, ce qui était important, et nous sommes impatients de débuter dimanche, contre Malines. »