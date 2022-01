Le Standard attendait ce succès depuis 45 jours

Vainqueur par le plus petit écart à Eupen, le Standard renoue avec un succès qu’il attendait depuis le 12 décembre 2021 et remonte à la douzième place du classement, à 5 points de Malines, qu’il affrontera dimanche.

Quarante-cinq jours après sa dernière victoire, décrochée en fin de match à l’Antwerp dans des conditions rocambolesques, le Standard a renoué avec le succès mercredi soir à Eupen. Grâce à un deuxième but plein d’opportunisme de Renaud Emond depuis son retour en bord de Meuse et sans encaisser de but, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 20 novembre 2021 face à… Eupen. Si, ce soir-là, c’est un auto-but gag d’Emmanuel Agbadou qui avait offert les trois points à une équipe liégeoise en grande difficulté, c’est à nouveau un énorme cadeau de la formation germanophone qui lui aura permis d’émerger. Du gardien Abdul Manaf Nuredeen cette fois, de retour de la Coupe d’Afrique des Nations où il n’a pas disputé le moindre match avec le Ghana et incapable de maîtriser, juste avant la mi-temps, un ballon repris de la tête par Merveille Bokadi. Avant que Denis Dragus, tout en fin de match, ne profite d’un magnifique service lobé de Mehdi Carcela pour doubler les chiffres et tuer tout suspense.