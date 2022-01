Aucun club européen ne fait mieux que le Standard à la CAN!

Avec cinq joueurs appelés par leurs sélections respectives, le Standard figurait parmi les clubs les mieux représentés à la Coupe d’Afrique des Nations, seuls le FC Metz, parmi les formations européennes, comptant plus de joueurs (7) au Cameroun.

Alors que les huitièmes de finale ont livré leur verdict ce mercredi, le club liégeois a presque réalisé… un sans-faute, avec quatre joueurs toujours engagés, et est désormais la formation du Vieux Continent la mieux représentée parmi les huit nations toujours en course, à égalité avec le club français d’Angers. Moussa Sissako a en effet été éliminé, avec sa sélection du Mali, contre la Guinée Équatoriale. En quarts de finale, Hamza Rafia (Tunisie) affrontera Abdoul Tapsoba (Burkina Faso), Selim Amallah (Maroc) jouera face à l’Égypte et Collins Fai (Cameroun), qui évolue à domicile, sera opposé à la Gambie du sélectionneur belge Tom Saintfiet.

Si on élargit le périmètre, le club liégeois arrive en troisième position au niveau des clubs les mieux représentés, tous continents confondus. Et ce, à distance respectable de Zamalek et Al Ahly qui garnissent fort joliment la sélection égyptienne.