Les Mauves se tirent encore une balle dans le pied

Pour la énième fois de la saison, Anderlecht a laissé filer une occasion en or de tutoyer les sommets, mercredi soir, contre le Cercle. Les Mauves n’avaient plus perdu depuis le 7 novembre.

Ne dites plus jamais à Vincent Kompany que son équipe peut réaliser la toute bonne opération de la journée, ça le rend fou. Aussi fou que lorsqu’il a vu Wesley Hoedt commettre un tacle fatal sur Matondo après un peu plus de vingt minutes. Exclu, à la suite de l’intervention du VAR, peu de temps après avoir loupé une occasion en or de placer les Mauves aux commandes, le défenseur néerlandais les a laissés à dix pendant plus d’une heure. Et les a mis, du même coup, en grande difficulté. Anderlecht a tenu comme il a pu, mais, face à l’une des formations en forme du moment, il a fini par plier logiquement sur un envoi de l’inévitable Matondo à vingt grosses minutes du terme (0-1) avant que Kanouté ne fixe le score en fin de partie (0-2).