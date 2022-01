Seraing s’offre un nouvel espoir

Il n’y avait pas plusieurs présentations possibles. Ce match était celui de la peur et peut-être de la mort. Battre le Beerschot, signifie s’offrir un joker, qui doit permettre de construire l’avenir de façon plus optimiste. Seraing n’a pas loupé sa mission. Au bout d’une rencontre tendue, qui aura surtout valu par une deuxième période, disputée et spectaculaire, le club du Pairay a renvoyé le Beerschot dans sa Métropole avec une défaite qui devrait être lourde de conséquences pour lui.