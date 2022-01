Scènes de joie à Seraing: «Ce succès fait un bien fou au moral»

Cette victoire, Seraing la doit à un collectif qui a tout donné, mais aussi à quelques individualités qui se sont mises en évidence… comme Georges Mikautadze qui a livré un récital ce mercredi soir. Il fut récompensé par un but, mais il aurait certainement mérité d’en inscrire plus. Et l’intéressé d’expliquer la façon dont il a botté son coup de réparation. « Je vois que le gardien part et je choisis donc de frapper au milieu », explique l’attaquant. « Je suis resté pas mal de temps sans marquer, mais je n’ai pourtant jamais douté. J’ai toujours eu confiance en mes capacités. À l’entraînement, je secoue les filets régulièrement, il n’y avait finalement qu’en match que cela coinçait un peu. Ce mercredi, j’aurais d’ailleurs pu marquer plus, mais le poteau, la jambe du gardien et une position estimée hors-jeu par l’arbitre en ont décidé autrement… Une chose est certaine, ce succès nous fait le plus grand bien. Nous devions prendre des points et nous l’avons fait, au prix d’un bon match tant collectif qu’individuel ! L’ambiance était exceptionnelle dans le vestiaire, cela faisait longtemps que je n’avais plus vu les joueurs aussi heureux que cela. »