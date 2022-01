Zlatan Ibrahimovic crache sur le PSG… mais adorait son vestiaire

Cash, sincère et attachant, la star suédoise du ballon rond se livre dans une autobiographie où elle dévoile une multitude d’anecdotes jusqu’alors inédites. Les bonnes feuilles.

T out ce que je n’ai jamais raconté » : Zlatan Ibrahimovic n’y va pas par quatre chemins sur la couverture de son autobiographie pour appâter le lecteur. Et le Suédois n’a pas menti. Dans Adrénaline (paru chez Flammarion) , l’attaquant se révèle comme on le connaît : clivant, drôle, égocentrique, agaçant, voire irritant parfois, mais incroyablement talentueux. Le Suédois s’attarde aussi sur certains traits de sa personnalité méconnus du grand public, comme sa grande timidité, son côté très solitaire (il confie avoir « très peu d’amis