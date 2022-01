Marc Van Ranst s’exprime sur le nouveau sous-variant d’omicron

C’est le sous-variant BA.1 qui est dominant (94,4 %), tandis que son « frère », le BA.2, suspecté d’être encore plus transmissible, représente 2,1 % des cas. Des données préliminaires en provenance du Danemark ne montrent toutefois pas de différences dans les hospitalisations dues à l’un ou l’autre sous-lignages. Par ailleurs, il semble qu’une personne ayant été infectée par le BA.1 peut être réinfectée par le sous-variant BA.2. Invité par les médias flamands, Marc Van Rasnt s’est montré optimiste. « Il y a bien quelques mutations, des changements par rapport au BA1, il est probablement autant, si ce n'est plus transmissible que le BA1, sinon il ne gagnerait pas de terrain. Mais ce nouveau variant présente la même réactivité vis-à-vis du vaccin et le même faible pouvoir pathogène que le premier Omicron (BA1) ».