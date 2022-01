Sofia Costoulas, dernière carte belge à Melbourne

Cela fait quelques années que le tennis belge pointe la jeune et talentueuse Sofia Costoulas (16 ans et 10e mondiale chez les juniores) comme une potentielle relève pour le tennis féminin belge.

La Villersoise tient sa toute première référence au plus haut niveau en simple puisque, ce jeudi, elle s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie et sera donc la dernière carte belge encore en piste à Melbourne ! Après 2h14 de jeu, la jeune Belge s’est imposée en quart de finale face à la Russe Diana Shnaider, 17 ans, 3e joueuse mondiale et tête de série N.2 sur le score de 6-3, 5-7, 6-4 ! Costoulas est en forme en Australie puisqu’il s’agit là de sa 10e victoire d’affilée en simple : elle avait en effet remporté, avant l’Open, le tournoi préparatoire de Taralgon où elle avait déjà battu la Russe Shnaider. En demi-finale, elle devra désormais en découdre contre l’Australienne Charlotte Kempenaers-Pocz.

Pour rappel, ce jeudi aussi, Elise Mertens, 4e mondiale en double, et sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 13 en double) ne se sont pas qualifiées pour la finale du double à Melbourne. La paire belgo-russe, tête de série N.3 s’est inclinée face aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, respectivement deuxième et première mondiale en double, têtes de série N.1, en deux sets et 1h13 de jeu : 6-2, 6-3.