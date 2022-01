«45e et 47e» président des Etats-Unis: Donald Trump fait allusion à une nouvelle candidature (vidéo)

Donald Trump va-t-il se présenter une nouvelle fois pour la présidentielle aux Etats-Unis en 2024 ? Beaucoup de ses supporters l’espèrent et le principal intéressé ne semble pas contraire, comme le prouve une vidéo tournée alors que l’ancien président joue au golf.

Alors que Donald Trump s’apprête à frapper la balle, un homme le filme et le présente comme le « 45e président des Etats-Unis ». Ce dernier le reprend et assure être « le 45e et le 47e » président, sous les acclamations de ses soutiens.