«Déjà vu: Esprit de clan contre esprit de corps

En refusant de soutenir la réforme électorale de Joe Biden, qui visait à empêcher les États de modifier à leur guise les modalités d’organisation des élections, le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin a justifié sa réputation d’« homme le plus puissant de Washington ». C’est déjà lui en effet qui, en décembre, avait envoyé par le fond le volet socio-économique et environnemental du vaste plan de relance du président américain, plombant un peu plus le ciel au-dessus de la Maison-Blanche.