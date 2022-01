Prix de l'énergie - Près de 70% des PME favorables au paiement des factures d'électricité avec des éco-chèques

Le prestataire de services RH a sondé 661 chefs d'entreprise et responsables du personnel début décembre.

Il en ressort que l'augmentation du salaire brut et les chèques sont les outils les plus populaires pour augmenter le pouvoir d'achat (indiqués respectivement par 57% et 54% des répondants comme importants ou très importants). Lorsqu'on demande à ces responsables quels instruments de récompense peuvent faire la différence pour les employés des PME, les augmentations de salaire brut arrivent en tête, ainsi que les chèques. Seule une PME sur cinq les considère comme pas du tout ou pas très importants.