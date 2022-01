Les résultats de la nuit en NBA: Phoenix continue à briller au sommet des classements (vidéos)

Les Phoenix Suns sont en tête des classements de la NBA, la Ligue nord-amérciaine de basket. Mercredi, ils ont aligné une huitième victoire consécutive et leur 19e succès en 23 matchs en déplacement cette saison 97-105 à Utah.

Emmenée par le duo d’arrières composé du jeune Devin Booker (43 pts, 12 rebs, 4 ast) et du vétéran Chris Paul (21 pts, dont 15 dans le dernier quart, 5 ast), la franchise de l’Arizona présente un bilan de 38 victoires et 9 défaites. Elle compte plus de 3 victoires d’avance sur Golden State (35-13), deuxième à l’Ouest.

Miami, premier à l’Est, compte 31 victoires (17 défaites) après son succès 110-96 face à New York. Le Heat a frappé fort d’entrée (30-16 après douze minutes) et pu compter sur l’adresse de Duncan Ronsinson qui a rentré 7 tirs à 3 points (sur 11 tentés) et bouclé son match fort de 25 points.