La BEI prête 100 millions EUR au groupe DPG Media pour sa transformation numérique

Ce prêt s'inscrit dans un programme d'investissement de DPG Media à hauteur de 244 millions d'euros et permettra d'accélérer la transformation numérique des marques et des médias existants du groupe et de créer de nouveaux réseaux numériques pour les annonceurs et les consommateurs. Outre la Belgique, DPG Media est également présent aux Pays-Bas.

"Grâce aux innovations envisagées, les plateformes de DPG Media devraient pouvoir diffuser des contenus locaux de haute qualité et intégrer de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. En outre, cette transformation a pour ambition de contribuer à un marché de la publicité plus transparent et plus sûr. Les investissements, qui se poursuivront jusqu'en 2023, devraient aider DPG Media à maintenir sa position concurrentielle sur la scène locale dans un paysage médiatique mondialisé", souligne encore le communiqué de presse.