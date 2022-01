Coronavirus: une 4e dose généralisée? Une instance spécialisée française rend son avis

Une quatrième dose de vaccin anti-Covid n’est pas justifiée à ce stade, juge le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV), qui pourra toutefois revoir sa position si les données scientifiques évoluent.

« Les données disponibles n’appellent pas actuellement à la mise en place d’un second rappel vaccinal (qui, dans les faits, serait le plus souvent une quatrième dose, ndlr), bien que la question soit rendue légitime par le contexte actuel de forte circulation virale », estime cette instance consultative dans un avis daté du 19 janvier et publié mercredi.