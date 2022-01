La Confédération Construction demande de s'attaquer au sous-investissement systématique La Confédération Construction a réitéré jeudi son constat d'un "sous-investissement systématique depuis des années" en Belgique. "Nous devons investir massivement durant les 10 prochaines années pour relancer et "verdir" notre économie", soutient-elle, insistant dès lors pour que les différents pouvoirs publics lancent les marchés publics et les permis nécessaires dans les meilleurs délais.

Selon une enquête de la revue professionnelle La Chronique, le nombre de marchés publics dans la construction a augmenté de 14% entre 2020 et 2021. La Confédération Construction constate pourtant que le niveau d'investissement est très bas en Belgique depuis les années 80. "En 2020, en Belgique, nous avons investi 2,7% du PIB, alors que la moyenne européenne s'élève à 3,3% et tandis que nos voisins néerlandais (3,4%) et français (3,7%) font nettement mieux, selon les chiffres d'Eurostat", nuance-t-elle ainsi. Un manque d'investissement qui ne date pas d'hier, rappelle l'organisation sectorielle, s'appuyant sur les chiffres du Bureau fédéral du Plan. Le stock de capital de l'État (soit la valeur des immobilisations de l'État) baisse en effet systématiquement depuis 1995, appuie-t-elle. Les investissements publics ne suffisent donc plus pour entretenir et moderniser le patrimoine de routes et de bâtiments.

"Initialement, entre 2021 et 2026, six milliards d'euros devraient aller notre pays grâce au plan de relance européen, dont la moitié au secteur de la construction. Néanmoins, la Cour des comptes a calculé que jusqu'au 15 novembre 2021, seuls deux millions d'euros d'engagements ont été enregistrés pour la mise en œuvre du plan de relance européen au niveau fédéral. C'est étonnamment bas", déplore la Confédération Construction. A ses yeux, le volume et le rythme des investissements publics doit donc augmenter fortement et rapidement, si l'on veut réaliser les projets prévus à temps. Outre le plan de relance européen, le gouvernement fédéral prévoit un plan d'investissement d'un milliard d'euros pour la période 2022-2024, en plus des 328 millions qui ont été dégagés en 2021 pour, entre autres, la construction de casernes et pour les travaux de rénovation de la Régie des Bâtiments. Ces projets n'ont cependant pas encore été lancés et seulement 36,2 millions d'euros sont prévus pour l'année 2022, relève l'organisation.