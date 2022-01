Battu par le Cercle de Bruges, Vincent Kompany se plaint d’être désavantagé par l’arbitrage: «Ce n’est pas du 50-50, c’est contre nous!» (vidéos)

Le Cercle de Bruges a fait sensation ce mercredi soir. À l’occasion de la 24e journée de Jupiler Pro League, les Brugeois ont été s’imposer 0-2 sur la pelouse d’Anderlecht. Une véritable contre-performance de la part de Mauves qui n’ont jamais vraiment existé dans cette rencontre, et qui ratent une occasion en or de s’emparer de la deuxième place.

Après la rencontre, Vincent Kompany avait toutefois une excuse pour justifier cette mauvaise opération : l’arbitrage ! Selon le tacticien bruxellois, l’exclusion de Wesley Hoedt, qu’il juge trop sévère, a précipité la chute anderlechtoise. « Avant cette carte rouge, on était en train de prendre le dessus sur le Cercle », narre l’ancien défenseur. « Après avoir souffert un peu en début de match, on commençait vraiment à trouver notre rythme. Puis il y a eu ce tournant dans le match, avec le carton. Après cela, on n’avait plus rien à dire, c’était juste au caractère… »