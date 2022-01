CAN: le football africain marque des buts contre son camp

Il a roulé sa bosse pendant treize ans, de la Côte d’Ivoire au Maroc, de l’ASEC Mimosas à l’Espérance sportive de Tunis, et pourtant, Michel Decastel ne suit pas la Coupe d’Afrique des Nations : « Non, j’ai regardé quelques résultats, j’ai vu que la Tunisie avait éliminé le Nigeria, mais il y a trop d’histoires dans cette Coupe d’Afrique, trop de problèmes d’arbitrage… Je ne m’y intéresse plus. »