Le Forem lance une formation pour entretenir les 20.000 pylônes belges

Le territoire belge compte environ 20.000 pylônes électriques gérés par la société Elia. Leur entretien se fait à peu près tous les dix ans, ce qui implique un chantier conséquent et permanent. Raison pour laquelle le Forem a décidé de lancer une formation, d'autant que la fonction nécessite des aptitudes particulières et du sang-froid.

"Un peintre pylôniste est un véritable alpiniste industriel du fait de son expertise en hauteur. Il monte sur les pylônes électriques jusqu'à une hauteur de 80 m (hautes et moyennes tension), sur les antennes (gsm et autres), sur des monuments, ouvrages d'art ou bâtiments afin d'effectuer leur entretien : décapage, dérouillage et mise en peinture anti-corrosion", explique l'office wallon.