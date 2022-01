Adopter des habitudes saines pour l’année nouvelle

Adopter de nouvelles résolutions représente un véritable défi. Vous avez établi avec rigueur une liste avec tous les objectifs à relever par votre famille. Cela va d’aller dormir plus tôt, à faire plus de sport, à moins regarder la TV jusqu’à manger davantage de fruits. Il faut savoir que dans la pratique, moins de dix pourcent des personnes qui établissent une telle liste s’y tiennent. Le défi qui consiste à persévérer avec vos enfants dans une telle initiative semble encore soudainement plus grand. Mais la tâche n’est certainement pas insurmontable. Rassurez-vous. Monique Dumez (38) et sa famille y parviennent parfaitement. Ils ont simplement trouvé une autre manière d’y arriver.

Un père au foyer ultra-fier

La nouvelle année est placée pour Monique Dumez et son partenaire, Yannick Michiels sous le signe du pari. Leurs trois enfants sont retournés à l’école alors qu’ils jonglent à toute vitesse entre leur travail, les loisirs et le foyer. Danse et cours de natation, faire du padel avec des amis, aller à la plaine de jeux avec les enfants et des amies ou faire des exercices de yoga durant la pause déjeuner, tout cela fait partie de leur quotidien.