Climat - La BCE lance un test de résistance des banques par rapport aux risques liés au climat

"Ce test de résistance est l'occasion, pour les banques comme pour les autorités de surveillance, de recenser les vulnérabilités et les meilleures pratiques des établissements de crédit en matière de gestion des risques liés au climat et de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés", explique la BCE dans un communiqué. "Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un exercice sanctionné par une réussite ou un échec et qu'il n'aura pas d'incidence directe sur le niveau de fonds propres des banques", ajoute l'institution basée à Francfort.

Le test de résistance ciblera des catégories spécifiques d'actifs exposés aux risques climatiques et non le bilan complet des banques. Les scénarios du test reflèteront d'éventuelles politiques futures relatives au climat et évalueront aussi bien les risques physiques (comme la canicule, la sécheresse et les inondations) que les risques à court et long terme découlant de la transition vers une économie plus verte.