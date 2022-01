Coronavirus - La FEB est satisfaite du plan d'urgence visant à remédier aux absences de personnel

Afin de permettre aux entreprises de déployer des effectifs supplémentaires sur le lieu de travail pour faire face à la pénurie aiguë de personnel résultant du variant Omicron, le conseil des ministres a approuvé mercredi un ensemble de mesures d'urgence. Le "Groupe des Dix", qui réunit les partenaires sociaux, avait émis un avis à ce sujet la semaine dernière.

"Nous nous réjouissons que le gouvernement ait adopté ces mesures supplémentaires issues de l'avis du Groupe des Dix de vendredi dernier pour répondre à très court terme aux besoins les plus urgents des entreprises et éviter ainsi la paralysie de pans essentiels de notre société et de notre économie. Il est toutefois regrettable que ce plan d'urgence ne contienne aucune proposition visant à rechercher, en interne avec les propres travailleurs de l'entreprise, des solutions au niveau des heures supplémentaires ou d'un régime temporairement plus souple pour le travail en équipe", expliquent Pieter Timmermans et Monica De Jonghe, respectivement CEO et directrice générale de la FEB. "De même, les procédures relativement complexes ne contribueront pas à remédier rapidement et efficacement aux nombreuses absences dans les entreprises durant la très courte période d'un mois", déplorent-ils.