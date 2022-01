Le groupe de matériaux Dow augmente ses profits grâce à la hausse de ses prix

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le gain est de 2,15 dollars, mieux que les 2,04 dollars attendus par le marché.

Ces bons chiffres s'expliquent essentiellement par l'augmentation des prix locaux proposés par Dow à ses clients, qui ont grimpé en moyenne de 39% par rapport à l'année précédente.

Ces hausses, justifiées selon l'entreprise par une demande très soutenue, ont concerné toutes les catégories de produits et toutes les zones d'activité de l'entreprise.

Les volumes de ventes ont en revanche reculé de 4% en un an.

Dow est l'un des plus grands fabricants au monde d'additifs plastiques, de polyéthylène, de résines ou encore de silicone.

Dans un communiqué, le CEO de Dow, Jim Fitterling s'est réjoui de la forte demande pour les produits du groupe, qui lui a permis de "surmonter les contraintes logistiques et d'approvisionnement ainsi que les coûts plus élevés des matières premières et de l'énergie".

Pour 2022, le dirigeant s'attend à "une demande toujours solide dans l'ensemble de nos marchés grâce une hausse de la production industrielle et des dépenses de consommation soutenues."

M. Fitterling a également indiqué qu'il prévoyait un assouplissement au cours de l'année des perturbations qui affectent la chaîne d'approvisionnement.