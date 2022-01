Pourquoi déguster des pâtes complètes en priorité

Les Belges raffolent de plus en plus des pâtes au blé complet. Ces dernières grignotent petit à petit les parts de marché. Une bonne nouvelle pour notre santé !

Elles se dégustent à toutes les sauces en Italie et aux quatre coins du monde. Les puristes ne jurent que par celles fabriquées à partir de la semoule de blé dur. Quand certains les préfèrent blanches, d’autres savourent plus volontiers les pâtes complètes. Ces dernières grignotent d’ailleurs de plus en plus d’espace dans les rayons des supermarchés.