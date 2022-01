Le Conseil de l’Europe soutient l’UEFA contre la Super League et la Coupe du monde bisannuelle

Dans une résolution adoptée mercredi, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) soutient le combat de l’instance dirigeante du football européen (UEFA) contre la création d’une Super League et condamne le projet de la Fifa d’instaurer une Coupe du monde bisannuelle.

« Cette résolution appelle les instances dirigeantes et les parties prenantes du sport et émet des recommandations à leur intention dans un large éventail de questions prioritaires, de la bonne gouvernance et de la contribution des championnats nationaux aux mécanismes de solidarité européens, en passant notamment par les droits humains, l’égalité des genres, la protection des mineurs et les réformes du marché des transferts », peut-on lire dans le communiqué de l’UEFA. « Cette résolution représente un grand soutien dans les importantes discussions qui ont lieu dans le cadre du processus de consultation et de réforme de la Convention de l’UEFA sur l’avenir du football européen, qui réunit les principales parties prenantes du football européen et inclut l’Union européenne et le Conseil de l’Europe en tant qu’observateurs officiels. »