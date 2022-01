Sven Vanthourenhout préface les Mondiaux de cyclo-cross: «Une opportunité unique de sacre»

Sven Vanthourenhout n’est pas de ceux que l’inaction guette. Coach national des cyclocrossmen, il l’est également pour la route depuis un peu plus d’un an. Au terme d’un exercice 2021 particulièrement dense en rendez-vous, l’homme dresse un bilan serein mais réaliste, grandi tant par les réussites que par les revers. Investi et concentré sur sa mission, il préface ces Mondiaux de cyclo-cross, orphelins de Wout van Aert – qui privilégie ses objectifs printaniers – mais aussi les grands rendez-vous de la campagne sur route.

Sven Vanthourenhout, vous avez bouclé votre première année complète en tant que coach fédéral route et cyclo-cross. Difficile ?