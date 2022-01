Dans LéNA cette semaine: pour Denzel Washington, jouer, c’est comme respirer

Sa solide formation théâtrale, son éducation cinématographique old-school, son charisme, sa sensualité, son engagement civil et sa popularité en font une figure de référence – comme le fut pour lui le regretté Sidney Poitier – pour la nouvelle génération d’acteurs afro-américains, désireux d’en faire leur mentor. Denzel Washington se fond parfaitement dans le noir et blanc expressionniste du Macbeth de Joel Coen, en salles actuellement et sur Apple TV+. « Comme il y a 400 ans, Macbeth raconte la lutte pour le pouvoir, l’abus de pouvoir », explique l’acteur. « La tragédie est actuelle, car le mal qui touche les individus est actuel. Il a toujours existé, à l’époque de l’Ancien Testament, de Shakespeare et encore aujourd’hui. La cupidité, la soif de pouvoir, l’envie font partie de la nature humaine. »

A 67 ans, Denzel Hayes Washington Jr., déjà détenteur de deux Oscars, a le sourire nonchalant de celui qui est devenu plus entraîneur que champion. L’écurie familiale compte quatre enfants, tous dans le métier. « Ils sont matures, intelligents et professionnels. Mais je ne sais pas si je suis à l’origine de la voie qu’ils ont choisie. »