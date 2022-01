CORRECTION: MediaMarkt scandalisé par un alias raciste apparaissant sur des ordinateurs...

Il s'agit plus précisément du programme AnyDesk, une application de bureau à distance, installée par la société liégeoise SHS Computer sur ces ordinateurs Extreme Gamer. Un employé de SHS Computer a, semble-t-il, fait une erreur de déploiement, ce qui a dupliqué l'ID unique sur chaque ordinateur. Le même ID unique a ainsi été lié à 1.300 appareils. En conséquence, l'alias à caractère raciste qui a été choisi par un utilisateur final -et non par SHS Computer, souligne la société liégeoise d'informatique- pourrait être visible sur tous les ordinateurs lorsque l'application AnyDesk est ouverte.

MediaMarkt, qui "désapprouve fermement toute forme de racisme et de discrimination", a décidé de ne pas communiquer l'alias en question et demandé au fournisseur SHS Computer de prendre immédiatement les mesures nécessaires. "La société tient en outre à présenter ses excuses à tous ceux qui ont été confrontés à cet alias ou qui, comme elle, sont indignés par ce fait inacceptable."