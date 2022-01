Russie: Vladimir Poutine en quête d’un nouveau coup dans sa partie d’échecs avec l’Occident

Depuis plusieurs jours, Vladimir Poutine ne dit mot sur l’Ukraine et les tensions avec l’Ouest. Le chef du Kremlin, qui n’aime pas agir sous pression, est réputé depuis des années pour ses décisions surprises. Sur la scène internationale comme en politique intérieure. « Tout se décidera dans sa tête et dans son bureau. En Europe et aux Etats-Unis, il y a des débats publics et des contre-pouvoirs imposant à l’exécutif toutes sortes de contorsions décisionnelles. Pas au Kremlin… », rappelle une source bien au fait des arcanes du pouvoir russe. Une certitude : Vladimir Poutine, qui est soupçonné d’entretenir une tension permanente pour exister diplomatiquement, ne peut sortir de la crise de ces dernières semaines sans initiative ni résultat. Le statu quo n’est pas une solution.