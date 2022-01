Cartes des voyages: l’Europe presque intégralement en rouge foncé

Les zones sont marquées dans les couleurs suivantes (notez qu’à compter du 17 juin 2021, les régions sont classées selon les critères de la dernière modification de la recommandation du Conseil) :

Vert : si le taux de notification sur 14 jours est inférieur à 50 et que le taux de positivité des tests est inférieur à 4 % ; ou si le taux de notification sur 14 jours est inférieur à 75 et le taux de positivité du test inférieur à 1 %.

Orange : si le taux de notification sur 14 jours est inférieur à 50 et que le taux de positivité des tests est de 4 % ou plus ou si le taux de notification sur 14 jours est de 50 ou plus et inférieur à 75 et le taux de positivité des tests est de 1 % ou plus. Ou si le taux de notification sur 14 jours se situe entre 75 et 200 et le taux de positivité des tests est inférieur à 4 %

Rouge : si le taux cumulatif de notification des cas de COVID-19 sur 14 jours varie de 75 à 200 et que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection à la COVID-19 est de 4 % ou plus, ou si le taux cumulatif de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est supérieur à 200 mais inférieur à 500

Rouge foncé : si le taux cumulatif de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est de 500 ou plus.

Gris : si les informations sont insuffisantes ou si le taux de dépistage est inférieur à 300 cas pour 100 000.

Taux de dépistage pour 100 000 habitants, mis à jour le 27 janvier 2022 :