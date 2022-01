Wesley Hoedt risque un match de suspension après sa rouge contre le Cercle, mais ne manquera pas le derby face à l’Union

Avec 24 heures d’avance, le Parquet de l’Union belge a publié sa proposition pour Wesley Hoedt, exclu contre le Cercle mercredi soir. Le Parquet propose un match de suspension effectif et 1.000 euros d’amende. Avec un détail important : la suspension commencera au plus tôt le mercredi 2 février.

Cela veut dire que peu importe si Anderlecht accepte ou non la proposition, Wesley Hoedt pourra jouer à l’Union Saint-Gilloise dimanche. Reste tout de même un choix à opérer pour le Sporting : accepter ou non la transaction. Si c’est le cas, Hoedt purgera sa suspension en demi-finale aller de la Coupe de Belgique à Eupen le jeudi 3 février. Sinon, le défenseur passera devant le comité sportif mardi 1er février et pourrait encore espérer jouer à Eupen en Coupe.