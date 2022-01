Le successeur du Concorde sera construit en Caroline du nord

L'usine qui construira l'"Ouverture", une sorte de successeur du Concorde, sera fabriquée à Greensboro au Piedmont Triad International Airport. D'ici 2030, 1.750 personnes devraient y travailleur, selon Boom.

L'entreprise va investir plus de 500 millions de dollars dans l'usine et a reçu un soutien financier de plus de 200 millions de dollars de la Caroline du nord.