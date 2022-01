Une saison indoor «blanche» pour Nafi Thiam

Un peu plus de cinq mois après son deuxième triomphe olympique, il faudra encore un peu de patience avant de voir Nafissatou Thiam reprendre la compétition. La médaillée d’or de l’heptathlon de Tokyo, dont on savait déjà qu’elle ne se rendrait pas, à la mi-mars, aux Mondiaux en salle de Belgrade, ne disputera, en effet, pas la moindre compétition durant la saison en salle 2022.

« Cela ne me dérange pas », insiste Roger Lespagnard, son entraîneur. « Après avoir repris l’entraînement plus tard que d’habitude, le 8 novembre dernier, et l’avoir fait de manière très progressivement dans ce qui était une sorte de « remise en route musculaire », Nafi, qui avait besoin de récupérer après les Jeux, n’est pas encore compétitive. Pour l’instant, on n’a pratiquement fait que de la course et de la musculation ; lors du stage que nous venons de boucler à Tenerife, elle n’a ni sauté en hauteur ou en longueur ni lancé le poids. Cela ne sert à rien de précipiter les choses. »