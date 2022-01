Le CCE et le CNT souhaitent de nouveaux tarifs et des abonnements flexibles pour le train

Selon les deux Conseils, le passage des abonnements à temps plein aux abonnements flexibles (au 2e trimestre de 2022) - compte tenu de l'essor du télétravail - doit se faire "de la façon la plus simple et la moins coûteuse possible".

Les frais d'abonnement devraient en outre continuer d'être supportés par l'employeur à raison de 80% tandis que les 20% restants sont pris en charge par les pouvoirs publics fédéraux.