La situation chez nos voisins

Allemagne

Début décembre, la Bundesliga avait été obligée par les autorités des divers Länder de renouer avec les jauges (plus ou moins 25%). La Bavière et la Saxe avaient même été plus loin en décrétant le huis clos total avant sa généralisation à toute la Bundesliga pour la reprise en janvier. Dans la foulée d’un communiqué des 4 plus grandes fédérations sportives, qui estimaient l’avenir des clubs menacés par els huis clos, certains stades ont pu accueillir… 750 personnes ! Le « dégel » s’annonce progressivement pour la reprise : la Bavière (Bayern Munich, Augsbourg, Fürth) va accepter 10.000 spectateurs, le Bade-Wurtemberg (Stuttgart, Fribourg, Hoffenheim) 6000.