Coronavirus: Jan Jambon demande à l’Autriche et à l’Italie d’accepter les jeunes sans dose de rappel

Le ministre-président flamand Jan Jambon va demander à l’Autriche et à l’Italie d’accepter sur leur territoire les jeunes de 12 à 18 ans qui n’ont pas encore reçu leur dose de rappel du vaccin contre le covid-19, a indiqué son cabinet jeudi.

«Bloquer des jeunes de moins de 18 ans à la frontière parce qu’ils n’ont pas reçu leur booster, c’est tirer sur une mouche avec un canon, et surtout maintenant que le variant omicron est dominant», affirme-t-il. «Si l’Italie et l’Autriche jouent cavalier seul et décident eux-mêmes de refuser aux jeunes l’accès à leur territoire, cela conduit à des situations absurdes. J’exhorterai donc ces pays à ajuster les règles.»