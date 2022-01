Nouvelles règles dans les écoles: ce que dit exactement la circulaire de Caroline Désir

Depuis plus de 3 semaines, la Belgique est confrontée à une vague de contaminations sans précédent, liée au variant omicron, et qui impacte le milieu de l’enseignement. Au-delà des problèmes quotidiens rencontrés (remplacements, absence d’élèves, suivi des contacts, etc.), les inquiétudes se multiplient quant à l’impact des quarantaines et fermetures à répétition sur les apprentissages et la socialisation des enfants.