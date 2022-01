Seraing a des raisons de croire en son maintien

Jean-Louis Garcia possède le sens de la formule. Un vocabulaire fleuri, bien à lui et il pèse chaque mot. À ses yeux, la rencontre entre Seraing et le Beerschot n’était pas « le match de la peur ». Il a expliqué : « En ces temps de pandémie, où des gens meurent de maladie… on ne peut pas avoir peur en jouant au football. Ça n’existe pas. A quelle heure y a match de la peur ? C’est le plus beau métier du monde que le nôtre. Par contre on peut craindre de perdre ». Dans la foulée, le coach français a néanmoins avoué avoir « serré les fesses » lorsque le Beerschot a trouvé la faille…

Ce qui précède permet de mieux cerner la personnalité de Garcia. Ainsi, comprendre le message qu’il fait passer à ses joueurs. Une philosophie toujours teintée d’humilité, mais saupoudré de détermination. Voilà la première raison d’y croire…