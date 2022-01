«Ça me glace le sang…»: un ancien international français victime d’une tentative de cambriolage

L’ancien international français Morgan Schneirderlin, aujourd’hui actif du côté de Nice, a été victime d’une tentative de cambriolage ce mercredi. « Un homme est rentré dans notre maison par une fenêtre. On a eu très peur, mais plus de peur que de mal. Les gens sont prêts à tout, c’est incroyable. Heureusement qu’il y a toujours quelqu’un chez nous à la maison. On était même plusieurs à ce moment-là, mais certains n’ont peur de rien ! », a expliqué l’épouse du footballeur sur Instagram.

Elle explique que l’individu s’est introduit chez eux via la fenêtre de la chambre d’un de ses enfants. « Il est rentré par la fenêtre de la chambre de mon fils puis il est entré dans la chambre de ma fille qui dormait… Ça me glace le sang. C’est à ce moment-là qu’on l’a chopé… Enfin que les personnes présentes l’ont vu. »