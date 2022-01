Joachim Van Damme, nouveau milieu défensif du Standard: «Je veux rejouer le plus vite possible»

Âgé de 30 ans, le nouveau milieu défensif du Standard de Liège est arrivé lors du dernier mercato d’hiver et n’a pas encore joué avec sa nouvelle équipe.

Joachim Van Damme a été présenté officiellement à la presse jeudi après-midi au sein de l’Académie Robert Louis Dreyfus, au Sart-Tilman à Liège. En provenance de Malines, Joachim Van Damme souhaite avoir du temps de jeu assez rapidement. Le milieu défensif accueillera d’ailleurs son ancienne équipe, Malines, ce dimanche soir. Mais il n’est pas encore certain d’être sur le terrain. «Je veux rejouer le plus vite possible, mais c’est l’entraîneur qui décidera si je peux faire mon retour contre Malines,» a expliqué la nouvelle recrue des Rouches, jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse.

C’est un joueur expérimenté et connu pour son franc caractère qui intègre l’équipe de Luka Elsner. Une mentalité de patron que le Beverenois veut avoir dans les vestiaires et sur le terrain, mais il doit d’abord retrouver son meilleur niveau pour aider l’équipe, affirme-t-il.